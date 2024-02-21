Украинские войска нанесли удар по больнице в Донецке

ВСУ нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке, ранена сотрудница

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по больнице имени Калинина в Донецке. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Гарцев, передает РИА Новости.

По его словам, украинские войска обстреляли больницу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», попав по корпусу клинико-диагностической лаборатории и повредив два этажа. В результате пострадала сотрудница медицинского учреждения, ей была оказана медицинская помощь.