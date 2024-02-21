В Крыму предложили денонсировать договор с ФРГ от 1990 года

Парламентарий Гемпель призвал денонсировать договор с ФРГ от 1990 года

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» (договор «Два плюс четыре»). Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий считает, что действующее немецкое руководство нарушает положения договора. «Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания», — заявил он.

Гемпель отметил, что такую точку зрения разделяет вся немецкая община Крыма, обеспокоенная политикой Германии в отношении России.

«Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» был подписан в сентябре 1990 года ГДР, ФРГ, СССР, США, Францией и Великобританией. Соглашение юридически закрепило «полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами».