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15:11, 21 февраля 2024Силовые структуры

В России задержали поджегшего отделение ЕР из-за Навального

В Подмосковье задержали школьника, поджегшего отделения «Единой России»

Кадр: Telegram-канал Baza

В Подмосковье задержали девятиклассника, поджегшего отделение «Единой России» (ЕР) в качестве мести за Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, приемную в Долгопрудном подожгли вечером 16 февраля — неизвестный закинул бутылку с зажигательной смесью на козырек здания. Пожар потушили прохожие. Как отметили позже в «Единой России», неизвестный объяснил свой поступок местью за Алексея Навального.

Как сообщают источники, 20 февраля сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали подозреваемого, им оказался ученик девятого класса образовательного учреждения в Химках. Возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Заместить секретаря Московского областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын заявил, что партия расценивает случившееся как акт терроризма.

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