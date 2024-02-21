В США усомнились в контроле командиров ВСУ над войсками

Дэвис: командование ВСУ потеряло контроль над войсками после ухода из Авдеевки

После ухода украинской армии из Авдеевки командование ВСУ потеряло контроль над войсками, в этих условиях перед украинскими командирами стоит задача возвращения им организации и восполнения потерь. Об этом заявил в интервью каналу News Nation подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис .

«Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками. У них были силы на окраине города , которые могли бы еще обороняться, что им и сказали делать. Вместо этого, они ушли оттуда, за ними последовали остальные», — заявил бывший военный.

17 февраля Россия взяла под контроль город Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Ранее хорватские СМИ написали, что потеря Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дает России возможность для решающего наступления.