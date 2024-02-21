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06:30, 22 февраля 2024Наука и техника

Обнаружены колебания гигантской структуры в Млечном Пути

Nature: обнаружены колебания волны Рэдклиффа в Млечном Пути

Изображение: Ralf Konietzka / Alyssa Goodman / WorldWide Telescope

Астрономы впервые обнаружили колебания волны Рэдклиффа — гигантской структуры из газовых облаков в Млечном Пути. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Nature.

Волна Рэдклиффа представляет собой синусоидальную цепочку плотных газовых облаков длиной 2,7 килопарсек (8,8 тысячи световых лет), которая располагается на расстоянии 978 светового года. Об открытии этой структуры с помощью 3D-картографии пыли было объявлено в 2020 году, однако, несмотря на ее волнообразный характер, ученым не удавалось подтвердить, что она действительно является колеблющейся.

Исследователи проанализировали данные миссии Gaia ESA, обнаружив трехмерные движения молодых областей звездообразования в волне Рэдклиффа, и вся структура является бегущей волной, которая дрейфует в радиальном направлении от галактического центра. Колебания вызваны гравитацией обычной материи, а вклад темной материи незначителен.

Дрейф волны Рэдклиффа означает, что в ней могло родиться скопление, сверхновые звезды которого породили ныне расширяющийся Местный Пузырь — область разреженного газа, через которую сейчас проходит Солнечная система.

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      Александр Еникеев
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