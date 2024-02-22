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00:23, 22 февраля 2024Мир

Турция заявила о необходимости скорейшего урегулирования в Газе

Глава МИД Турции Фидан заявил о необходимости скорейшего урегулирования в Газе
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Lev Radin / Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости скорейшего урегулирования кризиса в секторе Газа, об этом пишет ТАСС.

Он призвал международное сообщество к более активному участию в решении палестинской проблемы на основе признания существования двух государств. На заседании глав МИД Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро Фидан акцентировал внимание на необходимости скорейшего прекращения огня в Газе. Он призвал мировых лидеров к более активной позиции по этому вопросу.

«Турция надеется, что стороны вернутся к дипломатии и достигнут урегулирования путем переговоров», — подчеркнул он. Министр пообещал работать в этом направлении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаки Израиля на сектор Газа открытой резней и варварством.

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      Марина Совина
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