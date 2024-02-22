Турция заявила о необходимости скорейшего урегулирования в Газе

Глава МИД Турции Фидан заявил о необходимости скорейшего урегулирования в Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости скорейшего урегулирования кризиса в секторе Газа, об этом пишет ТАСС.

Он призвал международное сообщество к более активному участию в решении палестинской проблемы на основе признания существования двух государств. На заседании глав МИД Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро Фидан акцентировал внимание на необходимости скорейшего прекращения огня в Газе. Он призвал мировых лидеров к более активной позиции по этому вопросу.

«Турция надеется, что стороны вернутся к дипломатии и достигнут урегулирования путем переговоров», — подчеркнул он. Министр пообещал работать в этом направлении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаки Израиля на сектор Газа открытой резней и варварством.