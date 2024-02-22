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13:15, 22 февраля 2024Россия

Медведев объяснил свой пост с фразой «я их ненавижу»

Зампред СБ Медведев: фраза «я их ненавижу» относится к врагам России

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Фраза «я их ненавижу» из поста в Telegram-канале заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева относится к врагам России. Об этом на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру», заявил сам Медведев.

«Все просто: ненавижу я тех, кого считаю врагами нашей страны», — объяснил Медведев.

По словам российского политика, категория «врагов России» имеет не переносное, а прямое значение и такая оценка объективна. «Эта категория не виртуальная, не оценочная, а объективная, к сожалению», — подчеркнул зампред Совбеза.

При этом он отметил, что у России есть не только враги, но и друзья, и последних немало во всем мире.

«Скажем так, к числу наших друзей, условно, можно отнести всех, кто не относится к политическому сословию англо-саксонского мира. Это очень большое количество стран», — подытожил Медведев.

7 июня 2022 года в блоге политика появилась запись, в которой среди прочего говорилось: «Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. (...) И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли».

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      Марк Леонов
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