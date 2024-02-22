Медведев назвал фильм «Оппенгеймер» мегаактуальным

Дмитрий Медведев заявил, что фильм «Оппенгеймер» является мегаактуальным

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, в основе сюжета которого история создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Его слова приводит РИА Новости.

Своим мнением политик поделился, отвечая на вопрос журналистов о том, знает ли он о фильме «Не смотрите наверх». «К сожалению, мегаактуальным сейчас является другой фильм — "Оппенгеймер". Часики тикают», — подчеркнул зампред Совета безопасности России.

Ранее суд оштрафовал кинотеатр Mori Cinema в Волгограде за показ фильма «Оппенгеймер» без прокатного удостоверения. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. По данным следствия, картина, которая была «признана Министерством культуры РФ несоответствующей традиционным российским духовно-нравственным ценностям», была показана в кинотеатре 6 декабря 2023 года.