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20:03, 22 февраля 2024Культура

Медведев назвал фильм «Оппенгеймер» мегаактуальным

Дмитрий Медведев заявил, что фильм «Оппенгеймер» является мегаактуальным

Кадр: фильм «Оппенгеймер»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, в основе сюжета которого история создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Его слова приводит РИА Новости.

Своим мнением политик поделился, отвечая на вопрос журналистов о том, знает ли он о фильме «Не смотрите наверх». «К сожалению, мегаактуальным сейчас является другой фильм — "Оппенгеймер". Часики тикают», — подчеркнул зампред Совета безопасности России.

Ранее суд оштрафовал кинотеатр Mori Cinema в Волгограде за показ фильма «Оппенгеймер» без прокатного удостоверения. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. По данным следствия, картина, которая была «признана Министерством культуры РФ несоответствующей традиционным российским духовно-нравственным ценностям», была показана в кинотеатре 6 декабря 2023 года.

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      Анастасия Астахова
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