Назван способ снизить ставку по ипотеке

Россиянам напомнили о социальной ипотеке для снижения кредитной ставки

В настоящее время банки начали предлагать услуги по снижению базовой ставки по ипотечному кредиту. Способ снизить ставку по ипотеке назвало RT со ссылкой на «Роскачество».

С недавних пор скидка на ставку предоставляется тем, кто переводит зарплату на карту банка после оформления ипотеки. Такую услугу предлагают многие кредиторы. Скидка составит 0,5–1 процентный пункт. Зачастую банки назначают понижение цен по ставкам для клиентов некоторых категорий: например, врачей, научных сотрудников или работников МЧС, которые не имеют возможности получить субсидии или социальную ипотеку. Использование таких услуг банка может позволить снизить базовую ставку в среднем на 0,3–1 процентный пункт.

Также финансовые организации предлагают снижать ставку за комиссию. В этом случае заемщик оплачивает комиссию в два процента от общей суммы кредита, а банк снижает утвержденную ставку на один процентный пункт.

Снижение ставки может осуществляться как на весь срок ипотеки, так и на первые годы. Во втором случае комиссия будет ниже. Это пригодится россиянам, которые хотят погасить кредит раньше срока или вынуждены взять ипотеку по высоким ставкам. Как показывает практика, спустя время Центробанк (ЦБ) снизит ключевую ставку, вслед за ним это сделают и банки. Таким образом, откроется возможность для рефинансирования кредита под более низкий процент.

Также в «Роскачестве» напомнили, что по ней регион субсидирует кредитную ставку или возвращает деньги за оплату части стоимости жилья. Россияне могут получить до 30–100 процентов этой части.

На программу могут рассчитывать учителя, врачи, многодетные семьи, представители уникальных профессий, а также россияне, состоящие на учете по улучшению жилищных условий. При этом требования к участникам разнятся в зависимости от региона.

Например, в Москве, Санкт-Петербурге Московской и Архангельской областях для оформления денежной компенсации получателю субсидии необходимо заключить трудовой договор с госучреждением минимум на 10 лет. В Мурманской области, Алтайском крае и ряде других регионов учителя до 35 лет могут заключать с Минобрнауки соглашение о субсидировании ипотечных кредитов, снижая ставку до 8,5 процента.

У военнослужащих есть возможность получить от государства компенсацию за кредит в пределах установленного лимита, напомнили в «Роскачестве». Для проживающих в аварийном жилье действуют региональные механизмы ипотеки. Что касается послаблений для представителей определенных профессий, в Самарской области действуют ипотечные программы для медиков и педагогов по ставке ниже базовой на три процентных пункта.

В январе 2023 года россияне массово отвернулись от ипотеки — выдачи кредитов на жилье в стране упали втрое по сравнению с декабрем 2023-го. В том числе замедлились темпы выдачи льготной ипотеки — объемы сократились с 655 миллиарда в первый месяц 2024 года до 189 миллиардов рублей в декабре.