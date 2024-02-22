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18:37, 22 февраля 2024Среда обитания

Названы способы сэкономить на аренде квартиры

Эксперт Селифонова: арендные квартиры на первых этажах стоят гораздо дешевле

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Чтобы сэкономить на аренде жилья, можно снять объект либо на первых этажах, либо на последнем, если в доме нет лифта. Способы найти квартиру дешевле назвала менеджер продукта «Яндекс Аренды» Ксения Селифонова в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, кроме упомянутых способов, можно снять жилье с видом на шумную улицу вместо двора, если шум не доставляет дискомфорт — как правило, такие лоты гораздо дешевле. Тем, кому не принципиально жить ближе к центру, специалист предложила остановиться на вариантах в более отдаленном районе, где ставка будет сильно ниже средней по городу. Так, самой дешевой локацией в Москве является поселение Десеновское в Новомосковском административном округе (НАО), где снять студию или «однушку» удастся за 35,3 тысячи рублей в месяц. В пятерку районов с наиболее бюджетной арендой малогабаритных квартир также вошли Южное Бутово (Юго-Западный округ), поселение Сосенское (НАО), Некрасовка (Юго-Восточный округ) и Бирюлево Восточное (Южный округ) — средняя величина ставки там составляет от 41,6 до 42,9 тысячи рублей. Дополнительно сэкономить тем, кто не планирует ежедневно пользоваться общественным транспортом, позволит съем объекта дальше от метро или возле станции, которая закрывается на ремонт. «Если вам важны расположение и транспортная инфраструктура, стоит в первую очередь обратить внимание на квартиры в домах вторичного рынка», — добавила Селифонова.

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Эксперт также рекомендовала желающим прилично сэкономить на аренде снять объект напрямую от собственника, чтобы не платить риелтору, а при заключении договора составить подробную опись имущества в квартире — за счет этого удастся заранее сократить возможную сумму, которую понадобится доплатить при съезде, если ему будет нанесен ущерб. Для снижения расходов на ЖКУ нужно проверить, установлены ли счетчики на воду — если нет, стоит предложить собственнику их установить. Еще одним способом сэкономить на «коммуналке» является замена лампочек в квартире на энергосберегающие.

Ранее сообщалось, в январе 2024 года выдачи кредитов на жилье в России упали втрое по сравнению с декабрем 2023-го.

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      Полина Кислицына
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