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21:03, 22 февраля 2024Среда обитания

Россиянам дали советы по обустройству микроквартир

Дизайнер Тычино посоветовала зонировать небольшие квартиры-студии

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

При оформлении квартиры-студии небольшого метража рекомендуется обратить внимание на зонирование. Этот и другие советы по обустройству микроквартир дала россиянам эксперт в области дизайна и архитектуры Юлия Тычино в беседе с МОС СМИ.

Одна из зон может выполнять функцию места отдыха. В ней рекомендуется расположить мягкий диван и небольшой столик. В рабочую зону уместно поместить полки для книг и компактный стол для работы за компьютером. Зоны рекомендуется разделить шторками, мебелью или ширмами.

Дизайнер также посоветовала использовать многофункциональную мебель, например, раскладной стол или диван-кровать. Это оптимальные варианты для небольших пространств.

Важную роль в создании комфортного пространства играет освещение. В квартире уместно использовать несколько вариантов освещения — например, комбинацию люстр и настенных светильников. Уместно также будут смотреться гирлянды и настольные лампы. Такое освещение сделает помещение более уютным.

Ранее Тычино посоветовала при выборе коврика в прихожую обращать внимание на изделия нейтральных оттенков с качественным ворсом.

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      Мария Черкасова
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