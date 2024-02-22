Россиянам предрекли неустойчивую весну

Погода в России весной будет неустойчивой

Погода в России грядущей весной будет неустойчивой. Такое будущее гражданам предрекли специалисты центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозам, предпоследняя неделя февраля завершится оттепелью. В ночные часы температура воздуха будет достигать от одного до четырех градусов тепла, местами возможны незначительные осадки с характерной слякотной погодой. «Под занавес зимы появится ощущение неотвратимости грядущей весны, которое, впрочем, обманчиво», — предупредили синоптики.

В начале следующей недели ожидается похолодание, ночью температура может достигать до 7-12 градусов мороза. С наступлением марта столбики термометров в темное время суток опустятся до минут 10-15 градусов, в дневное воздух будет прогреваться до нуля-минус пяти градусов. По словам специалистов, это «подтвердить статус марта, как еще одного зимнего месяца».

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с большой вероятностью март 2024 года в Центральной России окажется холодным.