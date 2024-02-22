Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:45, 22 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с тещей и заставил жену молчать о случившемся

В Башкирии 49-летний мужчина получил семь лет колонии за расправу над тещей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Башкирии 49-летний россиянин получил семь лет колонии за расправу над 64-летней тещей. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 24 октября 2023 года у осужденного и матери его жены случился конфликт. Мужчина ударил пожилую женщину в лицо и затем нанес ей еще несколько ударов по голове, а после взялся за кухонный нож и заколол пенсионерку ударом в шею. После он спрятал обернутое полиэтиленом женское тело в багажник автомобиля и вывез в лес, где спрятал. Позже, когда жена узнала о случившемся, супруг заставил ее молчать, пригрозив в противном случае закопать в том же лесу.

7 ноября женщина все же обратилась к силовикам и сообщила, что ее мать ушла из дома и пропала без вести. Следователями и криминалистами совместно со специалистами ЭКЦ МВД благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия были обнаружены замытые следы крови, также допрошены родственники женщины и другие свидетели, в результате подозрение пало на мужа дочери пропавшей, с которым у женщины незадолго до смерти произошел конфликт. После предъявления собранных доказательств подсудимый сознался в содеянном.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Германии поддержал призыв поставить Украине дальнобойное оружие. Получат ли ВСУ ракеты Taurus?

      Лавров обсудил с главой МИД Турции Украину и ситуацию на Ближнем Востоке

      Россияне придумали аферы с тендерами и обманули 500 бизнесменов

      «Судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав». Путин ответил на оскорбления Байдена

      Стилистка перечислила россиянкам главные тренды в нижнем белье в 2024 году

      Медведев рассказал об источнике силы США

      Дикая пума набросилась на пожилую велосипедистку и вцепилась ей в шею

      Россиянин расправился с тещей и заставил жену молчать о случившемся

      Переехавший в Россию радиоведущий рассказал об удивлении от местной еды

      Российская теннисистка рассказала о вспышке вируса на турнире в Дубае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше