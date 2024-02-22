Россиянин расправился с тещей и заставил жену молчать о случившемся

В Башкирии 49-летний мужчина получил семь лет колонии за расправу над тещей

В Башкирии 49-летний россиянин получил семь лет колонии за расправу над 64-летней тещей. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 24 октября 2023 года у осужденного и матери его жены случился конфликт. Мужчина ударил пожилую женщину в лицо и затем нанес ей еще несколько ударов по голове, а после взялся за кухонный нож и заколол пенсионерку ударом в шею. После он спрятал обернутое полиэтиленом женское тело в багажник автомобиля и вывез в лес, где спрятал. Позже, когда жена узнала о случившемся, супруг заставил ее молчать, пригрозив в противном случае закопать в том же лесу.

7 ноября женщина все же обратилась к силовикам и сообщила, что ее мать ушла из дома и пропала без вести. Следователями и криминалистами совместно со специалистами ЭКЦ МВД благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия были обнаружены замытые следы крови, также допрошены родственники женщины и другие свидетели, в результате подозрение пало на мужа дочери пропавшей, с которым у женщины незадолго до смерти произошел конфликт. После предъявления собранных доказательств подсудимый сознался в содеянном.