Российского экс-депутата и его жену осудили за изготовление детского порно

В Омске осудили экс-депутата и его жену за изготовление детского порно

Омский районный суд вынес приговор супружеской паре по делу об изготовлении детской порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима, его жену — к пяти годам колонии общего режима. Отбывание наказания женщины отсрочено до достижения ее ребенка 14 лет. Свою вину фигуранты не признали.

По данным ТАСС, речь идет о бывшем депутате Покровского сельского поселения области Алексее Анищенко и его супруге Ольге. Суд установил, что с ноября 2020-го по середину апреля 2021 года они изготавливали и распространяли через интернет платные порнографические изображения несовершеннолетних девушек. Фигурантка также свершила развратные действия в отношении подростка.

Супругов признали виновными по статьям о развратных действиях, половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.