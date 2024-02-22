Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:29, 22 февраля 2024Силовые структуры

Российского экс-депутата и его жену осудили за изготовление детского порно

В Омске осудили экс-депутата и его жену за изготовление детского порно

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Омский районный суд вынес приговор супружеской паре по делу об изготовлении детской порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима, его жену — к пяти годам колонии общего режима. Отбывание наказания женщины отсрочено до достижения ее ребенка 14 лет. Свою вину фигуранты не признали.

По данным ТАСС, речь идет о бывшем депутате Покровского сельского поселения области Алексее Анищенко и его супруге Ольге. Суд установил, что с ноября 2020-го по середину апреля 2021 года они изготавливали и распространяли через интернет платные порнографические изображения несовершеннолетних девушек. Фигурантка также свершила развратные действия в отношении подростка.

Супругов признали виновными по статьям о развратных действиях, половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Франция обвинила Россию в агрессии. Что напугало Париж?

      Названа методика приучения кота к лотку

      Известная российская телеведущая раскрыла отношение к эмиграции

      «Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки на матчи РПЛ

      Продюсер раскрыл психологическое состояние Киркорова после скандальной вечеринки

      Раскрыта причина появления опасных бактерий

      Возлюбленный Меган Фокс впервые высказался о выкидыше актрисы

      В России глава школы отреагировала на донос на учительницу из-за свадебного фото

      Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М

      Российского экс-депутата и его жену осудили за изготовление детского порно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше