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15:55, 22 февраля 2024Экономика

Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела санкции против компаний РФ по торговле алмазами и нефтью
СюжетСанкции против России:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Великобритания ввела новые санкции против России, в которые включены производители боеприпасов, компании по производству электроники, торговле алмазами и нефтью, передает РИА Новости.

Сообщается, что под санкции попало руководство Уральской горно-металлургической компании (УГМК), руководство компании «Новатэк», «Алросы». В санкционный список включен председатель совета директоров «Мечел» Игорь Зюзин, а также Самарская металлургическая компания, Каменск-Уральский металлургический и Челябинский кузнечно-прессовый заводы, российское авиационное предприятие «224 летный отряд», судоходные компании «Азия шиппинг» и «Ибекс шиппинг».

Кроме того, под ограничительные меры Великобритании попали три компании из КНР, две из Беларуси, по одной из Турции и ОАЭ. Вслед за США британцы ввели санкции и против «Арктик СПГ 2».

Отмечается, что всего санкционный список расширен на 50 позиций.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Европейского союза (ЕС) беднеют из-за бесполезных санкций против России. «От этого нет никакой пользы, это нас обедняет, но мы продолжаем!» — сообщил политик.

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      Анастасия Яланская
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