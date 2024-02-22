Вернувшегося с СВО бойца не впустили в клуб и предложили «пройти за угол»

В Нижнем Новгороде бойца СВО не впустили в клуб из-за военной формы

Приехавшего в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО) бойца не впустили в два нижегородских клуба. Ролик опубликован в YouTube-канале «Кстати Новости Нижнего Новгорода».

Сразу после прибытия в город мужчина с женой и друзьями решили посетить один из городских клубов. Они поехали туда сразу после встречи на вокзале, и военнослужащий не успел переодеться. В заведении отказались пропускать мужчину, сославшись на распоряжение администрации.

Компания решила пойти в соседнее заведение, где также отказались впустить бойца в камуфляже. На вопрос, почему он не может занять свободный столик, солдату ответили грубостью. «Ну если ты не понимаешь, пойдем за угол, мы тебе объясним», — сказал военнослужащий.

«Я горжусь своей формой. Как я могу снять ее?» — сказал участник СВО. По его словам, у охранников обоих клубов нет никакого основания запрещать находиться в помещениях в военной форме.

Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге, где приехавшего на лечение участника спецоперации также не впустили в ночной клуб. В заведении объяснили действия охранника тем, что боец якобы вел себя агрессивно.