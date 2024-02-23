Политолог высказался о решении проблемы транзита украинских товаров в Европу

Политолог Топорнин: решить вопрос транзита товаров Украины в ЕС может Брюссель

Решить вопрос с протестами восточноевропейских стран из-за транзита украинских сельхозтоваров через их территорию может Брюссель, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о проблеме украинских и восточноевропейских фермеров.

«Эта ситуация уже тянется несколько месяцев. Здесь необходимо, конечно, вмешательство Брюсселя, потому что именно по соглашению между Брюсселем и Киевом украинские фермеры получили такую опцию, как беспрепятственный ввоз зерна на территорию Евросоюза (ЕС). Но теперь, когда заблокирована граница, украинские сельхозпроизводители решили таким флешмобом ответить на акции тех же поляков или румын. Они начинают свозить технику границам, показывают: вот видите, что происходит, вы не вникаете в нашу ситуацию, вы должны нам помочь, потому что у нас военная обстановка», — объяснил политолог.

По словам Николая Топорнина, ситуация осложняется тем, что возникает конфликт интересов разных государств ЕС. «Тут сталкиваются интересы стран Центральной и Южной Европы, которые заинтересованы в получении дешевого украинского зерна. Но у стран Восточной Европы обратная картина. Получается, что контрабандным путем это зерно поступает на внутренние рынки, и в результате несут потери свои фермеры, что создает социальное напряжение в обществе», — добавил он.

Очевидно, что здесь нужно договариваться, надо находить компромисс с Брюсселем, Варшавой, Бухарестом. Пока такой компромисс достичь не получается Николай Топорнин политолог

Украинские фермеры начали свозить сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей в качестве протеста. Они выступают против того, что Варшава и еще несколько членов ЕС из Восточной Европы устроили блокаду на границе не только сельхозпродукции, но и других перевозок.

Проблемы с транзитом украинских товаров в Европу через восточноевропейские государства начались в конце 2023 года. Фермеры из соседних с Украиной стран стали нести убытки из-за того, что предназначенная для транзита в другие европейские государства продукция стала оседать на внутреннем рынке их стран.