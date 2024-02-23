«ЧВК Вагнер Центр» попал под санкции США

США ввели антироссийские санкции против ЧВК «Конвой» и Вагнер Центр

Бывший «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге и частная военная компания «Конвой» попали под антироссийские санкции. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Госдепартамента США.

«Несмотря на кончину Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер", сегодняшние меры подчеркивают наше внимание к противодействию вредоносной деятельности таких групп и отдельных лиц, действующих на Украине и в других странах», — указано в сообщении.

ЧВК «Конвой», по мнению американской стороны, осуществляет деятельность на Украине. Его руководитель Константин Пикалов также был включен в санкционный список, кроме того, в него внесли акционерное общество «Консалт» (якобы является новой организационно-правовой формой «ЧВК Вагнер Центр») и бывшего руководителя Центра, экс-менеджера ОАО «Концерн «Калашников» Алексея Тенсина.

Под санкции попали бывшие командиры ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев и Антон Елизаров и Станислав Орлов и Михаил Турканов, которые возможно являются членами неназванной ЧВК, осуществляющей деятельность в зоне боевых действий украинского конфликта.

Ранее США дополнили санкционный список 250 российскими физлицами и юрлицами с целью помешать спецоперации (СВО). Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, Вашингтон попытается сделать все, чтобы конфликт на Украине стал «стратегическим поражением» Москвы.