Канада добавила в санкционный список 10 физических и 152 юридических лица

Канада расширила антироссийский санкционный список, добавив в него 10 физических и 152 юридических лица. Об этом сообщил МИД страны.

В частности, в список попали помощник президента России Игорь Левитин и его брат Леонид Левитин, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, глава ОАО «Военторг» Владимир Павлов, владельцы «РЕСО-Гарантия» Сергей и Николай Саркисовы, гендиректор АО «Усть-Луга ойл» Константин Хамлай, совладелец АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, основатель ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов, а также коммерческий директор компании ГК «Н-Транс» Никита Мишин.

Ограничения также были введены в отношении 152 компаний, среди которых Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, РЕСО-гарантия, «Военторг» и другие.

Ранее Евросоюз опубликовал список россиян, попавших под санкции. Ограничения были введены в отношении 197 физических лиц, среди которых губернаторы российских регионов и другие российские политические деятели.