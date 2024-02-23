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22:42, 23 февраля 2024Мир

Люксембург назвал чествование украинского националиста в Канаде ошибкой

Глава МИД Люксембурга назвал чествование националиста Гунько в Канаде ошибкой
Ксавье Беттель

Ксавье Беттель. Фото: Fred Dufour / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой чествование украинского националиста Ярослава Гунько, служившего дивизии СС «Галичина», в парламенте Канады. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По его словам, ошибка также была признана канадской стороной. «Для меня вопрос закрыт. Они не знали (по крайней мере, они так говорят) всю историю этого человека, была допущена ошибка, но это не должно рассматриваться, как то, что мы все теперь нацисты», — заявил он.

Глава ведомства заявил, что нельзя называть всех украинцев нацистами из-за этой ошибки. «Было бы ошибкой считать, что все немцы были нацистами», — добавил он.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». МВД России объявило его в розыск.

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      Марина Совина
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