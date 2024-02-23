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23:57, 23 февраля 2024Интернет и СМИ

Маск заявил о «безумном расистском» программировании в Google

Илон Маск заявил о расистском программировании в Google из-за ошибок нейросети
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил о «безумном расистском» программировании в компании Google из-за казуса с ее нейросетью Gemini. Об этом он написал в социальной сети X.

Ранее газета Financial Times сообщала о том, что Google решил временно ограничить работу своей нейросети Gemini после того, как в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей она меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Отмечается, что нейросеть неточно отображала расово-этническую принадлежность исторических фигур, в том числе меняя цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.

«Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех», — заявил Маск.

Ранее ученый Университета Луисвилля (США) Роман Ямпольский предупредил о том, что ИИ может стать неконтролируемым. По словам специалиста, наивно полагать, что люди смогут объяснить любые действия ИИ, так как «наша способность создавать интеллектуальное ПО намного превосходит нашу способность контролировать его».

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      Марина Совина
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