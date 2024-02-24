Эксперт сравнил контрнаступление ВСУ с операцией Вермахта

Доктор военных наук Сивков назвал контрнаступление ВСУ операцией «Цитадель-2.0»

Сопоставление цели операций и масштаб созданных для их ведения группировок дает основания называть контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) операцией «Цитадель-2.0». Контрнаступление украинской армии с операцией Вермахта времен Великой Отечественной войны сравнил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в статье для ТАСС.

По словам эксперта, количество бронетехники и артиллерии в составе ударной группировки ВСУ летом 2023 года было сопоставимым с тем, что имел Вермахт под Курском в июле 1943 года (в ходе операции «Цитадель» — прим. «Ленты.ру»).

Сивков назвал сходными и стратегические задачи, стоявшие перед Германией и Украиной. Так, немецкие войска в ходе операции «Цитадель» рассчитывали разгромить группировку советских войск на Курском выступе путем ее окружения и создать благоприятные условия для наступательных операций в будущем. В то же время контрнаступление ВСУ преследовало цель выйти к побережью Азовского моря, разделив группировку российских войск на южном фланге и перерезать сухопутные коммуникации континентальной России с Крымом.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и в зоне специальной военной операции. При этом он заявил, что новая операция сильно удивит Россию.