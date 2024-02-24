Журналистку норвежской NRK удивила стойкость экономики России в условиях санкций

Журналистку норвежской телерадиовещательной компании NRK Сесилию Лангам Беккер удивила новость об экономической стойкости России в условиях западных санкций. Удивление, вызванное таким положением дел, заставило ее выругаться в аналитической статье.

В материале обозреватель отмечает, что, несмотря на направленные на подрыв экономики ограничения со стороны Запада, она, спустя два года рестрикций, находится «в хорошей форме». Ее рост в 2023 году, к примеру, оказался выше (3,6 процента) роста норвежской экономики (0,7 процента) за тот же период.

В этой связи надежды на то, что экономические трудности воспрепятствуют России продолжить боевые действия в зоне спецоперации (СВО), крайне малы. «Что, черт возьми, происходит?» — выругалась Беккер.