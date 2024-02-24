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15:53, 24 февраля 2024Россия

Раскрыт уровень поддержки СВО россиянами

ВЦИОМ: 68% россиян поддерживают решение о проведении спецоперации на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Уровень поддержки решения властей о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине составил 68 процентов. Об свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

После объявления спецоперации данное решение поддержали 65 процентов респондентов, годом спустя данный показатель вырос до 68 и остался таким в 2024 году.

Большинство россиян (65 процентов) считают, что СВО проходит скорее успешно. Доля таких респондентов по сравнению с результатами опроса в 2023 году выросла на шесть процентных пунктов.

При этом подавляющее количество опрошенных россиян (43 процента) понимают цели спецоперации, а больше трети опрошенных считают, что целью спецоперации является защита России и разоружение Украины, а также недопущение размещения военных баз НАТО на ее территории. В свою очередь каждый пятый назвал целями защиту Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Тем временем большинство россиян (72 процента) уверены, что каждый гражданин страны должен вносить вклад в успешное завершение спецоперации на Украине. С ними не согласны всего 19 процентов респондентов.

Опрос проводился 3, 19 и 22 февраля среди 1,6 тысячи россиян.

Ранее сообщалось, что за действующего президента России Владимира Путина проголосовали бы 79 процентов россиян, согласно опросу ВЦИОМ.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам президента России Владимира Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Варвара Кошечкина
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