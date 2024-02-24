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14:11, 24 февраля 2024Россия

Раскрыто число заявок на участие в ДЭГ на выборах президента России

Более 3 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали более трех миллионов человек. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

В ведомстве уточнили, что дистанционное голосование будет доступно жителям 28 регионов. Жители Москвы смогут проголосовать онлайн на региональном портале.

Лидерами по числу заявок стали Московская и Ростовская области, Алтайский край, Чувашия, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская и Воронежская области, а также Пермский край.

Голосование на платформе ДЭГ будет проводиться с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. В каждом регионе — по местному времени.

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ананченков Марк в День молодого избирателя рассказал, как на президентских выборах будет голосовать российская молодежь.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Прием заявок на онлайн-голосование стартовал 29 января и продлится до 11 марта. На данный момент процедуру регистрации завершили четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков.

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