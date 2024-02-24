Российские военные сбили два самолета ВСУ

ВС России сбили два украинских самолета МиГ-29 в ДНР

Около населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики (ДНР) российские Вооруженные силы (ВС) с помощью средств ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В министерстве отметили, что в течение суток удалось перехватить управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Российские военные также уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Волноваха, Чубаревка, Новая Збурьевка и Новая Маячка.

Ранее российские военные уничтожили польскую самоходную установку (САУ) Krab и чешскую машину Vampire Вооруженных сил Украины.