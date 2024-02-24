Стало известно о скептическом отношении Запада к мирным переговорам по Украине

WSJ: на Западе скептически оценивают перспективы мирных переговоров по Украине

Американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что западные политики также отвергают любую возможность заключения сделок до президентских выборов в Соединенных Штатах.

В ноябре 2023 года глава фракции украинской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что именно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал мирные договоренности России и Украины весной 2022 года. По его словам, на переговорах в Стамбуле российская и украинская стороны были близки к подписанию мирного соглашения, но экс-премьер Британии отговорил украинцев, добавив, что «давайте будем просто воевать».