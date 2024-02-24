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17:03, 24 февраля 2024Мир

В США назвали сроки возможного нового контрнаступления ВСУ

NYT: ВСУ могут начать новую попытку контрнаступления в 2025 году

Фото: Reuters

Киев может использовать 2024 год для защиты и восстановления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в 2025 году начать новую попытку контрнаступления. Возможные сроки новой операции украинской армии назвала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на командующего объединенными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи.

«Генерал Каволи редко выступает публично, но официальные лица, пришедшие на недавние брифинги с его участием, описывают нерадостную оценку, согласно которой в лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попыток нового контрнаступления в следующем году», — отмечают в статье.

Кроме того, журналисты подчеркивают, что американские военные чиновники предупреждают, что лучшее, на что может рассчитывать Киев — значительная заморозка конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовит новое контрнаступление в Черном море и зоне специальной военной операции. При этом он предупредил, что новая операция сильно удивит Россию.

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      Александр Курбатов
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