В США назвали сроки возможного нового контрнаступления ВСУ

NYT: ВСУ могут начать новую попытку контрнаступления в 2025 году

Киев может использовать 2024 год для защиты и восстановления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в 2025 году начать новую попытку контрнаступления. Возможные сроки новой операции украинской армии назвала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на командующего объединенными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи.

«Генерал Каволи редко выступает публично, но официальные лица, пришедшие на недавние брифинги с его участием, описывают нерадостную оценку, согласно которой в лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попыток нового контрнаступления в следующем году», — отмечают в статье.

Кроме того, журналисты подчеркивают, что американские военные чиновники предупреждают, что лучшее, на что может рассчитывать Киев — значительная заморозка конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовит новое контрнаступление в Черном море и зоне специальной военной операции. При этом он предупредил, что новая операция сильно удивит Россию.