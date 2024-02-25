«Страна.ua»: жители Харькова начали массово распродавать жилье

Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья, так как решили переехать в другой регион Украины или за границу, об этом со ссылкой на «Страна.ua» пишет РИА Новости.

Как уточнило издание, в городе рухнули цены на квартиры, люди массово распродают жилье со скидкой до 50 процентов. Уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, сообщила, что цены «пробивают дно». По ее мнению, подобного кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было.

«Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков», — добавила она. По ее данным, недвижимость у них покупают те, кто живут еще восточнее Харькова — жители пригорода и Харьковской области «мигрируют» в город.

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