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11:56, 25 февраля 2024Россия

Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

Президент Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Фото: Unsplash

В настоящее время Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Об этом президент Владимир Путин заявил в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства назвал 16 марта 2014 года судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан. Он добавил, что указанные регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.

«Здесь успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей. Особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия этого замечательного края», — указано в тексте.

Крым и Севастополь вошли в состав в России десять лет назад, в марте 2014-го, по итогам референдума.

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      Варвара Кошечкина
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