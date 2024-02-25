Режиссер «Вызова» высказался о съемках нового фильма о космосе

Режиссер фильма «Вызов» Шипенко не исключает съемки нового фильма о космосе

Режиссер частично снятого в космосе фильма «Вызов» и «Салют-7» Клим Шипенко не исключает создание нового фильма о космосе. Этим он поделился с агентством ТАСС.

Кинематографист пока не раскрывает конкретную идею, однако не исключает возможность съемки третьего фильма на эту тему. Он отмечает, что появиться картина может и через десять лет. Шипенко признается, что скучает по космосу и даже готов отправиться на Луну.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2022 года. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Премьера картины режиссера Клима Шипенко состоялась 20 апреля 2023 года.