Рогов назвал идею Кулебы изменить написание Одессы политикой оккупантов

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал идею главы министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрия Кулебы изменить написание Одессы в немецком языке политикой оккупантов, которые установили свою власть на южнорусских землях. Его реакцию на предложение передает РИА Новости.

«Подобная инициатива представителей режима [Владимира] Зеленского подтверждает, что Одесская область — это южнорусские земли, оккупированные персонажами, которые ничего нового создать не могут, а только похабят старое», — заявил Рогов.

По словам общественника, 230 лет назад российская Академия наук предложила назвать Одессу в честь древнегреческой колонии Одессос. Рогов считает, что попытка изменить написание выглядит как намерение пойти войной против древних греков.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке на украинский вариант с одной буквой «с». Однако немецкий министр заявила, что тогда по правилам языка город будет читаться как «Одеза».