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21:33, 25 февраля 2024Бывший СССР

Россия потребовала наказать осквернивших памятник герою ВОВ в Молдавии

Посольство РФ призвало наказать осквернивших памятник участнику ВОВ в Кишиневе

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Посольство России в Молдавии потребовало наказать вандалов, осквернивших памятник герою Великой Отечественной войны Андрею Колбинскому в Кишиневе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

Посольство выразило возмущение поступком хулиганов, назвав его проявлением бесчеловечности и кощунства по отношению к подвигам предков. Дипмиссия призвала молдавские власти найти и виновных и привлечь их к ответственности.

Об инциденте стало известно 24 февраля. Как сообщил председатель национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович, в молдавской столице неизвестные сломали монумент на могиле Колбинского, сорвав с постамента гранитную плиту.

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      Марина Совина
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