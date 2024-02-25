Россия потребовала наказать осквернивших памятник герою ВОВ в Молдавии

Посольство РФ призвало наказать осквернивших памятник участнику ВОВ в Кишиневе

Посольство России в Молдавии потребовало наказать вандалов, осквернивших памятник герою Великой Отечественной войны Андрею Колбинскому в Кишиневе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

Посольство выразило возмущение поступком хулиганов, назвав его проявлением бесчеловечности и кощунства по отношению к подвигам предков. Дипмиссия призвала молдавские власти найти и виновных и привлечь их к ответственности.

Об инциденте стало известно 24 февраля. Как сообщил председатель национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович, в молдавской столице неизвестные сломали монумент на могиле Колбинского, сорвав с постамента гранитную плиту.