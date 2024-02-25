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22:16, 25 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о создании США на Украине сети шпионских баз у границ с Россией

NYT: ЦРУ создало на Украине сеть шпионских баз у границ с Россией

Фото: U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko / Reuters

После Евромайдана на Украине в 2014 году ЦРУ создало вдоль российско-украинской границы сеть шпионских баз с 12 секретными объектами. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В результате Киев стал для США центром сбора разведывательной информации. В частности, на этих базах готовили элитный украинский спецназ под названием «Отряд 2245», он захватывал российские дроны и средства связи, чтобы специалисты ЦРУ могли провести их реверс-инжиниринг и взломать московские системы шифрования. Одним из выпускников стал нынешний глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

Также велась подготовка шпионов, которые действовали на территории России, в Европе, на Кубе и в других регионах с сильным слиянием Москвы. Отношения между инструкторами ЦРУ и украинцами настолько укоренились, что офицеры американской разведки оставались даже после на западе Украины даже после начала спецоперации в 2022 году, они передавали критически важную информацию, в том числе и о имеющихся у России вооружениях.

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      Марина Совина
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