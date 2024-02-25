Стало известно о создании США на Украине сети шпионских баз у границ с Россией

NYT: ЦРУ создало на Украине сеть шпионских баз у границ с Россией

После Евромайдана на Украине в 2014 году ЦРУ создало вдоль российско-украинской границы сеть шпионских баз с 12 секретными объектами. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В результате Киев стал для США центром сбора разведывательной информации. В частности, на этих базах готовили элитный украинский спецназ под названием «Отряд 2245», он захватывал российские дроны и средства связи, чтобы специалисты ЦРУ могли провести их реверс-инжиниринг и взломать московские системы шифрования. Одним из выпускников стал нынешний глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

Также велась подготовка шпионов, которые действовали на территории России, в Европе, на Кубе и в других регионах с сильным слиянием Москвы. Отношения между инструкторами ЦРУ и украинцами настолько укоренились, что офицеры американской разведки оставались даже после на западе Украины даже после начала спецоперации в 2022 году, они передавали критически важную информацию, в том числе и о имеющихся у России вооружениях.