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01:41, 25 февраля 2024Мир

Польский генерал призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией

Польский генерал Бонк призвал Украину пойти на уступки РФ и начать переговоры
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Global Look Press

Украине сейчас выгоднее пойти на уступки России и сесть за стол переговоров, об этом в эфире радиостанции TOK FM заявил польский генерал Томаш Бонк.

По его словам, в зоне специальной военной операции (СВО) сложилась слишком большая диспропорция сил, в том числе из-за того, что РФ перешла в режим военной экономики. По мнению эксперта, это должно побудить Киев начать мирные переговоры.

Генерал назвал вывод частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки явным признаком переломного момента. Конфликт дошел до той точки, когда украинским военным нужна передышка, добавил он.

«Здесь возникает вопрос, не пришло ли время для некоторых уступок в территориальном отношении, с которыми Украине будет трудно смириться. Но зато тогда украинская армия, которая напрягает последние силы, получила бы небольшую передышку», — призвал он.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

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      Марина Совина
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