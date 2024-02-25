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14:01, 25 февраля 2024Россия

В Петербурге десятки рыбаков унесло в залив из-за оттепели

В Петербурге 35 рыбаков унесло на льдине в Финский залив из-за оттепели

В Санкт-Петербурге 35 рыбаков унесло на льдине в Финский залив. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, инцидент произошел из-за оттепели. Спасателям удалось вернуть всех на сушу. Отмечается, что рыбаки не пострадали.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге «АкваХостел» чуть не утонул из-за льдины. Постояльцы заметили воду на полу. Оказалось, что лед продавил боковую часть корпуса хостела, поэтому он мог скоро затонуть. Работники сразу же вызвали экстренные службы, которые эвакуировали людей и откачали воду из помещений. В результате никто из гостей не пострадал.

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      Екатерина Кашурникова
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