В Петербурге десятки рыбаков унесло в залив из-за оттепели

В Петербурге 35 рыбаков унесло на льдине в Финский залив из-за оттепели

В Санкт-Петербурге 35 рыбаков унесло на льдине в Финский залив. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, инцидент произошел из-за оттепели. Спасателям удалось вернуть всех на сушу. Отмечается, что рыбаки не пострадали.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге «АкваХостел» чуть не утонул из-за льдины. Постояльцы заметили воду на полу. Оказалось, что лед продавил боковую часть корпуса хостела, поэтому он мог скоро затонуть. Работники сразу же вызвали экстренные службы, которые эвакуировали людей и откачали воду из помещений. В результате никто из гостей не пострадал.