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21:57, 25 февраля 2024Мир

В США назвали фиктивными выборы в Белоруссии

В Госдепе США назвали фиктивными парламентские и местные выборы в Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Госдепе США назвали фиктивными парламентские и местные выборы в Белоруссии, которые прошли в воскресенье, 25 февраля. Такое утверждение содержится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, передает ТАСС.

«Выборы прошли в атмосфере страха, в которой ни один избирательный процесс нельзя было назвать демократическим», — говорится в тексте заявления.

Как указал Миллер, независимым партиям было отказано в регистрации, а многие политические деятели находятся либо под арестом, либо за пределами страны. Представитель Госдепа также отметил, что в Минске также отказались приглашать на выборы наблюдателей от ОБСЕ.

25 февраля в Белоруссии впервые прошел Единый день голосования, в ходе которого также избирался парламент. Участие в кампании приняли четыре партии — «Белая Русь», Либерально-демократическая партия Белоруссии, Компартия и Республиканская партия труда и справедливости.

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      Марина Совина
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