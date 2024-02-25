Зеленский собрался жаловаться американцам на слушающих Россию иностранцев

Зеленский собрался жаловаться властям США и ЕС на слушающих Россию иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона, заявил, что будет жаловаться властям США и ЕС на целые страны и иностранные структуры. которые слушают Россию. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, у него есть целый перечень представителей СМИ и компаний, которые имеют тесные связи с Москвой.