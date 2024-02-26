82-летняя ведущая отказалась носить нижнее белье и назвала ему замену

Американская предпринимательница, телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, отказалась носить нижнее белье и назвала ему замену. Ее комментарий публикует Page Six.

82-летняя знаменитость отметила, что действительно исключила указанные вещи из своего гардероба. При этом бизнесвумен заявила журналистам, что в качестве альтернативы данным изделиям выбрала купальники.

«Мне нравится носить купальные костюмы под одеждой на всякий случай, если я вдруг захочу поплавать. Купальники — это мое нижнее белье», — резюмировала собеседница издания.

В октябре 2023 года Марта Стюарт описала свой стиль словами «не думаю о возрасте». Кроме того, она заявила, что не хочет одеваться в соответствии с ожиданиями и правилами общества.