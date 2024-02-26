Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:30, 26 февраля 2024Ценности

82-летняя ведущая отказалась носить нижнее белье и назвала ему замену

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Американская предпринимательница, телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, отказалась носить нижнее белье и назвала ему замену. Ее комментарий публикует Page Six.

82-летняя знаменитость отметила, что действительно исключила указанные вещи из своего гардероба. При этом бизнесвумен заявила журналистам, что в качестве альтернативы данным изделиям выбрала купальники.

«Мне нравится носить купальные костюмы под одеждой на всякий случай, если я вдруг захочу поплавать. Купальники — это мое нижнее белье», — резюмировала собеседница издания.

В октябре 2023 года Марта Стюарт описала свой стиль словами «не думаю о возрасте». Кроме того, она заявила, что не хочет одеваться в соответствии с ожиданиями и правилами общества.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

      На Западе обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского

      Зеленского предупредили о тяжелом положении Украины на поле боя

      ЦБ разрешит банкам досрочно забирать средства с депозитов

      ПВО в Белгородской области сбила шесть целей

      Мбаппе поужинает с Макроном

      Пенсионные выплаты некоторых россиян вырастут весной

      Киев эвакуировал госучреждения из Купянска из-за наступления сил России

      Венграм на Украине разослали угрозы и требования покинуть страну

      Охлобыстин сообщил о награде уничтожившим Abrams российским военным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше