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11:51, 26 февраля 2024Бывший СССР

Баку и Ереван проведут переговоры о мирном договоре

Делегации Армении и Азербайджана встретятся по поводу мирного договора

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Делегации Армении и Азербайджана встретятся по поводу мирного договора. Об этом сообщил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, передает агентство Report.

«В ближайшие дни планируется провести переговоры о мирном соглашении между делегациями Азербайджана и Армении», — рассказал он.

Он также отметил, что работа над текстом мирного соглашения продолжалась несмотря на определенный перерыв в переговорах Баку и Еревана. По словам Байрамова, решение о возобновлении переговорного процесса было принято после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Мюнхенской конференции по безопасности.

25 февраля в Баку заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции. В Минобороны республики уточнили, что обстрел велся в сторону Садаракского района с позиций, расположенных вблизи Араздеяна.

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      Александр Курбатов
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