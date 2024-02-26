Баку и Ереван проведут переговоры о мирном договоре

Делегации Армении и Азербайджана встретятся по поводу мирного договора

Делегации Армении и Азербайджана встретятся по поводу мирного договора. Об этом сообщил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, передает агентство Report.

«В ближайшие дни планируется провести переговоры о мирном соглашении между делегациями Азербайджана и Армении», — рассказал он.

Он также отметил, что работа над текстом мирного соглашения продолжалась несмотря на определенный перерыв в переговорах Баку и Еревана. По словам Байрамова, решение о возобновлении переговорного процесса было принято после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Мюнхенской конференции по безопасности.

25 февраля в Баку заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции. В Минобороны республики уточнили, что обстрел велся в сторону Садаракского района с позиций, расположенных вблизи Араздеяна.