Двух граждан Германии заочно осудили в Москве по делу о недостроенном заводе

В Москве суд заочно осудил на 12 лет граждан Германии по делу о мошенничестве

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно приговорил к 12 годам колонии общего режима бывшего гендиректора немецкой строительной компании Glatt Ingenieurtechnik GmbH Райнхарда Бебера и члена совета директоров компании по странам СНГ Лутца Хайнцля. О том, что граждан Германии осудили по делу о недостроенном заводе, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бывших топ-менеджеров признали виновными по статьям о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и покушении на особо крупное мошенничество. Суд также определил каждому штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

По данным следствия, Бебер и Хайнцль покушались на хищение более 3,5 миллиардов рублей из бюджета страны при строительстве кировского завода по производству препаратов крови. Предприятие должно было обеспечить потребности России в плазме, но так и не было открыто.

Уголовное дело было возбуждено в 2013 году, а спустя еще два года Бебера и Хайнцля заочно арестовали в России. Фигуранты находятся в Германии.

