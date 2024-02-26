Избивавший несколько лет троих детей россиянин предстанет перед судом

В Ивановской области осудят мужчину, несколько лет избивавшего троих детей

В Ивановской области перед судом предстанет 38-летний житель города Шуя за избиения 12-летнего сына и двух дочерей 14 и 6 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по статьям об истязании несовершеннолетних, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, угрозе расправой и причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, фигурант в состоянии алкогольного опьянения несколько лет регулярно избивал троих детей, а в феврале 2022 года с ножом в руках угрожал старшей дочери расправиться с ней. В результате действий отца у сына развилось психическое расстройство в форме посттравматического стрессового расстройства.

Один из случаев избиения детей был зафиксирован на видео и опубликован в социальных сетях. На время предварительного расследования мужчину взяли под стражу. Установлено, что ранее он неоднократно был судим.