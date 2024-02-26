Мошенник в Москве подарил пенсионерке букет и лишил ее почти 2 миллионов рублей

В Москве курьер мошенников подарил пенсионерке букет и лишил ее 1,8 млн рублей

В Москве задержали 27-летнего курьера телефонных мошенников, который подарил пенсионерке цветы и лишил ее крупной суммы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, мошенники позвонили 83-летней женщине и заявили, что частные медработники готовы помочь в лечении ее сестры, однако просят за это 1,8 миллиона рублей. Деньги звонящие убедили пенсионерку упаковать в коробку или пакет и отдать курьеру, который приедет к ней домой с приятным сюрпризом. Через время задержанный прибыл по адресу проживания потерпевшей, взял деньги, а взамен подарил ей букет.

Также выяснилось, что задержанный причастен к похищению у 70-летней москвички 700 тысяч рублей. Ей мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что ее сбережения находятся в опасности. Аферисты уговорили пенсионерку обналичить деньги и передать их курьеру для размещения на безопасном счете.

Мужчину взяли под стражу.