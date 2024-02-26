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16:39, 26 февраля 2024Забота о себе

Педиатр рассказал о серьезной опасности аспирина для детей

Педиатр Молодой: из-за аспирина у детей может развиться синдром Рейе

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Из-за приема аспирина у детей может развиться опасный синдром, предупредил педиатр, врач скорой помощи Дмитрий Молодой. О серьезной опасности этого препарата он рассказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам эксперта, аспирин, или ацетилсалициловую кислоту, строго запрещено давать в качестве жаропонижающего детям до 15 лет, которые страдают острыми респираторными заболеваниями, вызванными вирусными инфекциями. «Связано это с риском возникновения синдрома Рейе. Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», — объяснил врач.

В некоторых случаях, не связанных с инфекционными заболеваниями, аспирин детям младше 15 лет может назначить врач — например, при лечении артрита.

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      Александра Лисица
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