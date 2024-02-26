Педиатр рассказал о серьезной опасности аспирина для детей

Педиатр Молодой: из-за аспирина у детей может развиться синдром Рейе

Из-за приема аспирина у детей может развиться опасный синдром, предупредил педиатр, врач скорой помощи Дмитрий Молодой. О серьезной опасности этого препарата он рассказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам эксперта, аспирин, или ацетилсалициловую кислоту, строго запрещено давать в качестве жаропонижающего детям до 15 лет, которые страдают острыми респираторными заболеваниями, вызванными вирусными инфекциями. «Связано это с риском возникновения синдрома Рейе. Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», — объяснил врач.

В некоторых случаях, не связанных с инфекционными заболеваниями, аспирин детям младше 15 лет может назначить врач — например, при лечении артрита.

Ранее педиатр Кристина Мулюкова развеяла опасные мифы о ветряной оспе. Она заверила, что детей не нужно специально заражать ветрянкой, чтобы они перенесли ее в раннем возрасте.