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11:43, 26 февраля 2024Мир

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией

Польские фермеры заблокировали движение фур на трассе А2 на границе с Германией

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Польские фермеры в рамках протестов заблокировали движение фур по трассе А2 на границе с Германией. Об этом сообщает RMF FM.

Фермеры намерены продолжать протест до обеда 26 февраля, но предполагается, что если власти не отреагируют на их акцию, то они планируют продлить протесты на месяц. Сейчас движение возможно лишь для легковых машин.

Ранее протестующие польские фермеры рассыпали гвозди и шурупы на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рава-Русская — Гребенное» на границе с Украиной. Уточняется, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб.

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      Виктория Кондратьева
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