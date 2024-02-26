Прокуратура запросила пожизненное для обвиняемого в расправах над 31 россиянкой

Прокуратура запросила пожизненное для жителя Казани за убийство 31 пенсионерки

Прокуратура запросила пожизненное для жителя Казани Радика Тагирова, обвиняемого в расправах над 31 пожилой женщиной, сообщает ТАСС.

Гособвинитель потребовала, чтобы Тагиров отбывал наказание в колонии особого режима.

Мужчину задержали 1 декабря 2020 года в Казани. По данным следствия, с марта 2011-го по октябрь 2012 года он выслеживал одиноких женщин в возрасте 75-90 лет, под разными предлогами попадал к ним домой, где совершал преступления. Тагиров орудовал в 15 городах России, однако большую часть расправ он совершил в Поволжье и на Урале. За это преступника прозвали «поволжским маньяком».

В октябре 2022 года Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению дела Тагирова. Помимо 31 расправы, ему также вменяют три покушения и два разбоя. Мужчина вину не признал и отказался от своих показаний.