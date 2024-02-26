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09:45, 26 февраля 2024Путешествия

Россия стала главным поставщиком туристов на любимый курорт богачей

АТОР: в январе 2024 года на Мальдивах отдохнуло более 20 тысяч россиян

Фото: Chelsea Gates / Unsplash

Россияне стали лидерами по количеству поездок на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богатых путешественников. О том, что Россия оказалась главным поставщиком туристов для Мальдив, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, по данным аналитиков, за первый месяц 2024 года на Мальдивских островах побывали более 20 тысяч россиян. Эксперты отметили, что это направление стало самым популярным у отечественных туристов в сегменте «дорогой островной экзотики».

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Также в список наиболее востребованных курортов для люксового отдыха вошли Сейшелы — туда за январь отправились отдыхать 4 тысячи россиян, что на 14,5 процента больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Кроме того, в АТОР заметили, что туристический поток на курорты Азии растет очень быстрыми темпами. Например, на Шри-Ланку в январе поехали более 30 тысяч россиян, они опередили по количеству въездов индийцев, немцев и британцев.

При этом Вьетнам тоже оказался очень популярным у путешественников из России — в начале 2024 года там побывали 19 тысяч туристов, что на 53 процента больше, чем в начале 2023 года.

Ранее в феврале аналитики сервиса OneTwoTrip проанализировали стоимость отдыха в отелях категории «три звезды» и выяснили, что выгоднее всего отдохнуть в марте у россиян получится на Шри-Ланке. Аналитики отметили, что из заграничных направлений самое заметное снижение цен наблюдается в Унаватуне: забронировать там номер получится за 2,3 тысячи в сутки.

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      Полина Дерр
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