Россиянин исколол из ревности сожительницу ножом и побежал звать скорую помощь

В Тамбове россиянин из ревности исколол возлюбленную ножом

В Тамбове 54-летний россиянин предстанет перед судом за расправу над 47-летней сожительницей. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 декабря 2023 в квартире на Запрудном проезде между обвиняемым и его гражданской женой произошла ссора на почве ревности. Мужчина подозревал женщину в неверности и был недоволен вниманием к ней других мужчин. В ходе возникшей ссоры он схватился за нож и исколол возлюбленную острием. Увидев окровавленное женское тело и осознав случившееся, мужчина побежал на улицу звать скорую помощь. Но прибывшие медики не смогли спасти жизнь пострадавшей.

В рамках расследования собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

19 февраля сообщалось, что в Новосибирске российский судебный пристав заколол сожительницу после Дня всех влюбленных