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09:57, 26 февраля 2024Мир

Соперница Трампа лишилась финансирования после праймериз

Bloomberg: соперница Трампа Хейли лишилась финансирования после праймериз
Никки Хейли

Никки Хейли. Фото: Rebecca Cook / Reuters

Единственный оставшийся соперник экс-президента США Дональда Трампа на выдвижение от Республиканской партии Никки Хейли лишится финансирования организацией «Американцы за процветание» после поражения на праймериз в Южной Каролине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученную служебную записку.

«Учитывая предстоящие проблемы в основных штатах, мы не считаем, что какая-либо внешняя группа может существенно повлиять на расширение ее [Хейли] пути к победе», — приводит издание слова старшего советника организации Эмили Зайдель.

Авторы материала напоминают, что Хейли рассчитывала на успех праймериз в Южной Каролине, так как дважды избиралась губернатором данного штата. После ее поражения Трамп получает возможность уже к середине марта собрать необходимое количество делегатов для номинации от Республиканской партии.

Ранее бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Трампу не удастся победить действующего президента США Джо Байдена. В этой связи она указала, что не выйдет из президентской гонки и продолжит борьбу за выдвижение на выборы.

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      Максим Габриелян
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