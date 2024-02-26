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20:51, 26 февраля 2024Мир

Стало известно о новых поставках немецкого оружия на Украину

Германия за последнюю неделю поставила Украине снаряды, бронемашины и дроны

Фото: Reuters

Германия за последнюю неделю поставила Украине 4 бронированные машины Wisent 1, 10 разведывательных дронов Vector, а также 4 машины погранслужбы. Об этом сообщается в обновленном списке поставленных Киеву вооружений, опубликованном на официальном сайте немецкого федерального правительства.

Кроме того, Берлин поставил 14 тысяч гаубичных снарядов калибра 155 миллиметров, 3 мобильных машины разминирования и 12 терминалов спутниковой связи SATCOM.

Ранее стало известно, что Германия ведет тайные переговоры с Индией о покупке у страны боеприпасов и передаче их Вооруженным силам Украины через посредников.

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      Глеб Бажуткин
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